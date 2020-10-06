 Стартував продаж квитків на матчі збірної України з Німеччиною та Іспанією | Футбол | Champion.com.ua
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Стартував продаж квитків на матчі збірної України з Німеччиною та Іспанією

Сьогодні 06:55 489 0
Обидва поєдинки відбудуться у Києві на Олімпійському
Стартував продаж квитків на матчі збірної України з Німеччиною та Іспанією
#Україна, #Іспанія

Джерело - УАФ.

Українська асоціація футболу з 6 жовтня розпочне продаж квитків на домашні матчі національної збірної проти Німеччини та Іспанії у Лізі націй.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Купити тікети можна буде тільки за допомогою онлайн-ресурсу ticketsbox.com. Вартість квитків коливається від 150 до 1000 гривень.

Відзначається, що одна особа зможе купити не більше чотирьох квитків. Також всі пропуски на матч будуть іменними і не підлягатимуть поверненню або обміну - в зв'язку з цим, пропускати вболівальників на трибуни будуть тільки з документом, що підтверджує особу.

Синьо-жовті 7 жовтня проведуть виїзний контрольний матч проти Франції. 10 і 13 жовтня команда Андрія Шевченка зіграє з Німеччиною та Іспанією в Лізі націй. Обидві зустрічі відбудуться на НСК Олімпійський.

Раніше, Кличко дозволив відвідувати міжнародні матчі.

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