Колишній нападник Дніпра перейшов з Атлетіко до Верони

Калинич підписав з клубом дворічний контракт

Джерело - Чемпіон.

Нападник Атлетіко Нікола Калинич став гравцем Верони.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Хорват підписав з Вероною контракт до 30 червня 2022 роки з можливістю продовження ще на один сезон. Сума трансферу не розголошується.

Нагадаємо, що з 2011 по 2015 рік Калинич виступав за український Дніпро. У минулому сезоні 32-річний форвард виступав на правах оренди за Рому. У 19 матчах за вовків він забив п'ять м'ячів.

Раніше, Калинич міг перейти до Торіно.