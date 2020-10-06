Колишній нападник Дніпра перейшов з Атлетіко до Верони

Джерело - Чемпіон.
Нападник Атлетіко Нікола Калинич став гравцем Верони.
Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.
Хорват підписав з Вероною контракт до 30 червня 2022 роки з можливістю продовження ще на один сезон. Сума трансферу не розголошується.
KA-LI-NIIIIIIC!!! 💥💥💥@nikolakalinic, 1️⃣6️⃣2️⃣ gol in carriera, è un nuovo attaccante del Verona. Arriva a titolo definitivo dall’@Atleti.— Hellas Verona FC (@HellasVeronaFC) October 5, 2020
FORZA VERONA! 🟡🔵#HVFC #WelcomeKalinic pic.twitter.com/zOMjIJPJTm
Нагадаємо, що з 2011 по 2015 рік Калинич виступав за український Дніпро. У минулому сезоні 32-річний форвард виступав на правах оренди за Рому. У 19 матчах за вовків він забив п'ять м'ячів.
Раніше, Калинич міг перейти до Торіно.