Арсенал купив в Атлетіко Партея

Джерело - Чемпіон.
Лондонський Арсенал оформив трансфер хавбека Атлетіко Томаса Партея.
Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.
Каноніри активували клаусулу ганського футболіста. За 27-річного півзахисника Арсенал заплатив 50 мільйонів євро.
🔏 @Thomaspartey22 has joined us from Atletico Madrid on a long-term contract#NoThomasNoPartey— Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020
Партей - вихованець ганської Одомети. В Атлетіко він перейшов у 2011 році. У сезоні-2019/20 футболіст провів за матрацників 46 матчів, забив чотири голи і зробив одну результативну передачу.
Нагадаємо, Арсенал переміг Шеффілд.