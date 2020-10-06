Арсенал купив в Атлетіко Партея

Лондонці підсилили півзахист команди

Джерело - Чемпіон.

Лондонський Арсенал оформив трансфер хавбека Атлетіко Томаса Партея.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Каноніри активували клаусулу ганського футболіста. За 27-річного півзахисника Арсенал заплатив 50 мільйонів євро.

🔏 @Thomaspartey22 has joined us from Atletico Madrid on a long-term contract#NoThomasNoPartey — Arsenal (@Arsenal) October 5, 2020

Партей - вихованець ганської Одомети. В Атлетіко він перейшов у 2011 році. У сезоні-2019/20 футболіст провів за матрацників 46 матчів, забив чотири голи і зробив одну результативну передачу.

Нагадаємо, Арсенал переміг Шеффілд.