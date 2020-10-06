Керівництво клубу Шахтар вважає, що гравці, які є в складі, повинні прогресувати.

Про це розповів телеведучий Ігор Циганик.

"Якщо подивитися, яка зараз ситуація в Шахтарі, хочу сказати – кожен наступний матч може стати останнім для Каштру. Це абсолютно нормальна ситуація. Команда не демонструє той рівень гри, якого від неї чекають. Команда поки не набирає очки.

Якби Динамо обіграло Зорю, то кияни відірвалися від Шахтаря. А це може бути проблемою, якщо дивитися на щільність календаря обох команд, наздогнати дуже складно.

Поки що Каштру залишається головним тренером Шахтаря. Хоча претензії до нього і того, як грає команда, у керівництва клубу є, причому істотні.

Керівництво клубу вважає, що гравці, які є в складі Шахтаря, повинні прогресувати. Це досить дорогі футболісти, вони повинні показувати результат. Якщо його немає це проблема не тільки футболістів, але й тренера", - розповів Циганик.