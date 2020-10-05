Манчестер Юнайтед заплатить 40 млн євро за нападника Аталанти

Амад Траоре стане гравцем Манчестер Юнайтед

Аталанта і Манчестер Юнайтед узгодили трансфер 18-річного нападника Амада Траоре.

Про це повідомляє Sky Sport Italia.

Манчестер Юнайтед заплатить за гравця 25 млн євро плюс бонуси, розмір яких може скласти 15 мільйонів.

У зв'язку з тим, що дозвіл на роботу у Великобританії для Траоре швидко оформити не вдасться, Амад розпочне виступи за МЮ не раніше січня наступного року.

Траоре є випускником академії Аталанти, але за першу команду провів лише 3 матчі (1 гол).

Нагадаємо, Тоттенгем знищив Манчестер Юнайтед.