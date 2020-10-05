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Франков: Шахтар може використати трагедію з вірусом у своїх інтересах
#Франков, #Шахтар

Джерело - sport.ua.

Шахтарю ніхто не завадить використати всю цю трагедію з вірусом у своїх інтересах і спокійно підготуватися до майбутніх матчів.

Про це заявив головний редактор журналу Футбол Артем Франков.

"Кадрова ситуація в збірній України склалася безпрецедентна - 12 осіб з числа викликаних вона ніколи не втрачала! І це - напередодні найважчого в її історії, абсолютно безпрецедентного випробування з трьох матчів... Чим гірше, тим краще?

Не можу не помітити, передбачаючи деякі подробиці відновлення чемпіонату і старту Ліги чемпіонів: воленс-ноленс, без звинувачень і конспірології, але Шахтарю ніхто не завадить використати всю цю трагедію з вірусом у своїх інтересах і спокійно підготуватися до прийдешніх боїв, отримавши явну перевагу перед Динамо.

Будь ласка, без шуму - це не звинувачення, а всього лише констатація очевидного, проклятий вірус нам ще триста раз встигне напаскудити...

Як розвіяти ці вболівальницькі чутки та невдоволення? Елементарно. Якщо сьогодні, в понеділок, і далі в четвер тести гравців Шахтаря принесуть негативні результати, вони зможуть приєднатися до збірної напередодні матчів Ліги націй проти Німеччини і Іспанії і, звичайно, ж різко розширити поле кадрових можливостей команди та Андрія Шевченка.

Маю велику надію, що так і станеться. Всім здоров'я!", - зазначив Франков.

Раніше став відомий склад збірної України на матч з Францією. 

Нагадаємо, гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію і не зіграють в цьому поєдинку.

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