Безус викликаний до збірної України на матч з Францією

Джерело - sport.ua.
У зв’язку зі складною ситуацією, що виникла в таборі національної збірної, головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко перевів із резервного списку до основного гравця бельгійського Гента Романа Безуса.
Про це повідомляє пресслужба УАФ.
Нагадаємо, Роман брав участь у вересневому зборі головної команди країни, однак не потрапив до заявки на ігри зі Швейцарією та Іспанією.
Раніше став відомий склад збірної України на матч з Францією.
Нагадаємо, гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію і не зіграють в цьому поєдинку.