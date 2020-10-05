Безус викликаний до збірної України на матч з Францією

Півзахисник Гента допоможе команді Шевченка в скрутну хвилину

У зв’язку зі складною ситуацією, що виникла в таборі національної збірної, головний тренер синьо-жовтих Андрій Шевченко перевів із резервного списку до основного гравця бельгійського Гента Романа Безуса.

Про це повідомляє пресслужба УАФ.

Нагадаємо, Роман брав участь у вересневому зборі головної команди країни, однак не потрапив до заявки на ігри зі Швейцарією та Іспанією.

Раніше став відомий склад збірної України на матч з Францією.

Нагадаємо, гравці Шахтаря пішли на самоізоляцію і не зіграють в цьому поєдинку.