У матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги з Десною (2:2) оборона Шахтаря була справжньою бідою.

Про це заявив відомий український тренер Йожеф Сабо

"Гірники не можуть знайти свою гру. Марлос і Тайсон продовжують носитися з м'ячем по полю, а гостроти немає. До того ж проти оборони Десни такий футбол не ефективний. Бракує Ісмаїлі - його гострих передач з лівого флангу. Зараз ось Мораес не забиває. А чому? Тому що він зазвичай завершував точними ударами флангові простріли. А де вони? Їх у Шахтаря просто немає!

Оборона - це справжня біда Шахтаря. Бразильці тільки вдають, що захищаються, і їх легко можна пройти, що і продемонстрували футболісти Десни. Щось тренерському штабу Шахтаря потрібно робити. Не вистачало в опорній зоні Степаненка, який вийшов після перерви, але він один - не панацея від біди. Я давно говорив, що Шахтарю потрібен рухливий, технічний центральний захисник, але... Загалом, гранди очки втратили, значить, буде цікавіше в УПЛ", - сказав Сабо.