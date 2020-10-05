Стало відомо, на яких умовах Шабанов може перейти до Зорі

Швидше за все, це буде повноцінний трансфер

Київське Динамо і луганська Зоря поки що не змогли досягти консенсусу в переговорах щодо переходу захисника збірної України Артема Шабанова.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

Єдина проблема в можливому сьогоднішньому переході Шабанова в Зорю полягає лише в одному. Динамо хоче повноцінний трансфер, луганчани ж, яким надзвичайно потрібен ЦЗ, наполягають на оренді. Є припущення, що перехід все ж відбудеться. На повноцінних умовах.

У попередньому сезоні Шабанов провів 26 матчів і забив 2 голи за Динамо.

Трансферне вікно в Україні закривається завтра, 6-го жовтня.

Нагадаємо, Динамо та Зоря розписали бойову нічию.