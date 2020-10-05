Лінекер: Хто міг подумати, що Клоппа звільнять раніше, ніж Сульшера?

Ліверпуль ганебно зіграв у захисті проти Астон Вілли (2:7) у рамках 4-го туру АПЛ.

Про це заявив колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер

"Складається відчуття, що захищаються школярі до 10 років. Висока лінія оборони - це одне, але не опускатися на захист взагалі - нісенітниця і божевілля. Фантастичний хет-трик Оллі Воткінса.

Хто б міг подумати, що Клоппа звільнять раніше Сульшера?", - зазначив Лінекер.