Лінекер: Хто міг подумати, що Клоппа звільнять раніше, ніж Сульшера?

Джерело - Чемпіон.
Ліверпуль ганебно зіграв у захисті проти Астон Вілли (2:7) у рамках 4-го туру АПЛ.
Про це заявив колишній форвард збірної Англії Гарі Лінекер
"Складається відчуття, що захищаються школярі до 10 років. Висока лінія оборони - це одне, але не опускатися на захист взагалі - нісенітниця і божевілля. Фантастичний хет-трик Оллі Воткінса.
Хто б міг подумати, що Клоппа звільнять раніше Сульшера?", - зазначив Лінекер.
Who would have thought that Klopp would be out before Solskjaer? 🤪— Gary Lineker (@GaryLineker) October 4, 2020
Клопп зазнав найбільшої поразки в кар'єрі.