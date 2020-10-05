Шевчук: Каштру бере відповідальність, але нічого не відбувається

У Шахтаря з чернігівською Десною (2:2) в матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги були великі проблеми.

Про це заявив колишній гравець гірників В'ячеслав Шевчук.

"Бачу великі проблеми. Тренер бере відповідальність, але нічого не відбувається. Кращий гравець в останніх матчах - Корнієнко, який в Маріуполі не завжди виходив. Весь тренерський штаб повинен замислитися, тому що у команди великі проблеми в тактиці та оборони.

Тільки разом команда зможе подолати цю кризу, щоб повернутися на колишній рівень", - сказав Шевчук.