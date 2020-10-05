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Шевчук: Каштру бере відповідальність, але нічого не відбувається

Сьогодні 15:40 468 0
Спеціаліст – про чергову невдачу Шахтаря
Шевчук: Каштру бере відповідальність, але нічого не відбувається
#Шевчук, #Шахтар

Джерело - Великий футбол.

У Шахтаря з чернігівською Десною (2:2) в матчі 5-го туру української Прем'єр-ліги були великі проблеми.

Про це заявив колишній гравець гірників В'ячеслав Шевчук.

"Бачу великі проблеми. Тренер бере відповідальність, але нічого не відбувається. Кращий гравець в останніх матчах - Корнієнко, який в Маріуполі не завжди виходив. Весь тренерський штаб повинен замислитися, тому що у команди великі проблеми в тактиці та оборони.

Тільки разом команда зможе подолати цю кризу, щоб повернутися на колишній рівень", - сказав Шевчук.

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