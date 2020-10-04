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Сьогодні, 4 жовтня, відбулися матчі 6 туру французької Ліги 1.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
4 жовтня, 6 тур
Монпельє - Нім 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 - 84 Ріпар
Бордо - Діжон 3:0 (2:0)
Голи: 1:0 - 12 Уден, 2:0 - 29 Калу, 3:0 - 89 Башич
Брест - Монако 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 8 Фавр
Мец - Лорьян 3:1 (1:1)
Голи: 0:1 - 36 Амель, 1:1 - 44 Ніане(П), 2:1 - 59 Ніане, 3:1 - 64 Ніане
Страсбур - Лілль 0:3 (0:1)
Голи: 0:1 - 21 Челік, 0:2 - 53 Санчес, 0:3 - 68 Йлмаз
Ренн - Реймс 2:2 (2:1)
Голи: 0:1 - 11 Абдельхамід, 1:1 24 Рафінья, 2:1 - 37 Да Сілва, 2:2 - 66 Діа
Нагадаємо, ПСЖ декласував Анже.