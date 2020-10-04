Перемогу здобув Шура Кітата Тола з Ефіопії

Джерело - Чемпіонат.

Шура Кітата Тола з Ефіопії переміг на Лондонському марафоні (2.05:41), на одну секунду випередивши представника Кенії Вінсента Кіпчумбу (2.05:42). Третє місце посів інший легкоатлет з Ефіопії - Сісай Лемма (2.05:45).

Про це повідомляє Чемпіонат.

Кенієць Еліуд Кіпчоґе став 8-м, показавши результат 2:06:49. До сьогоднішнього дня він виграв 10 різних марафонів поспіль, і ця серія тривала з квітня 2014 року.

Серед жінок тріумфувала 26-річна представниця Кенії Бріджит Косгей. Дистанцію в 42 кілометри вона подолала за 2 години 18 хвилин і 58 секунд.

Друге місце посіла бігунка з США Сара Холл (2.22:01), третьою стала кенійка Рут Чепнгетіч (2.22:05).

Лондонський марафон мав пройти 26 квітня, однак через пандемію коронавіруса змагання були перенесені на початок жовтня.

Нагадаємо, Кіпчоґе та Мухаммад визнали легкоатлетами року.