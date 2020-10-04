Головний тренер Браги: З командами із України завжди складно грати

У Лізі Європи Бразі буде не легко грати з Лестером, АЕКом та луганською Зорею.

Про це заявив головний тренер португальської команди Карлуш Карвальял.

"Усі суперники складні. Лестер нещодавно виграв 5:2 у Манчестер Сіті, це хороша команда. У них хороша структура. Ймовірно, це фаворит групи.

Потім у нас будуть інші команди, які виступатимуть з нами на рівних. АЕК - хороша команда, яка бореться за титул.

З командами з України завжди складно грати. У Браги немає сприятливої історії протистоянь з Зорею, але ми будемо готові, і простягни пройти якомога далі", - сказав Карвальял.