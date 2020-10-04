4 жовтня відбудеться дебютний випуск Профутбол Digital в YouTube

Старт запланований після матчу 5-го туру УПЛ Динамо - Зоря

Джерело - Чемпіон.

4 жовтня відбудеться перший випуск оновленої програми Профутбол.

Про це повідомляє FootballHub.

Старт запланований після матчу 5-го туру УПЛ Динамо - Зоря, який розпочнеться о 17.00.

Поки невідомо, хто буде ведучими і експертами програми, однак колишня ведуча Олександра Лобода анонсувала випуск у своєму Instagram.

Те, чого ви так чекали, станеться💥

Великий футбольний вечір на YouTube-каналі ПРОФУТБОЛ💣

Зустрічайте студію ДО, сам МАТЧ @DynamoKyiv – @FCZoryaOfficial та дебютний @profootballukr в інтернеті📲

Діліться враженнями і побажаннями з учасниками програми🔥 Все інтерактивно⚡ pic.twitter.com/xr6lSUgjGN — FootballHub (@FootballHub_Ua) October 4, 2020

В цілому вечір футболу на YouTube-каналі Профутбол буде складатися з декількох блоків: 16.20 - передматчева студія і трансляція зустрічі, 19.00 - післяматчева студія і коментарі учасників зустрічі. Чи є післяматчеві обговорення безпосередньо випуском Профутбол або ж буде окремий третій блок - поки не повідомляється.

2 вересня 1+1 media оголосила про закриття програми Профутбол.

Раніше, Циганик розповів, чому закрили програму Профутбол.