 4 жовтня відбудеться дебютний випуск Профутбол Digital в YouTube | Футбол | Champion.com.ua
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Сьогодні 02:22 1848
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Гол дня. Булеца шикарним ударом на 95-й хвилині приніс нічию Дніпро-1 у грі з Ворсклою
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4 жовтня відбудеться дебютний випуск Профутбол Digital в YouTube

Сьогодні 12:09 335 0
Старт запланований після матчу 5-го туру УПЛ Динамо - Зоря
4 жовтня відбудеться дебютний випуск Профутбол Digital в YouTube
#Циганик

Джерело - Чемпіон.

4 жовтня відбудеться перший випуск оновленої програми Профутбол.

Про це повідомляє FootballHub.

Старт запланований після матчу 5-го туру УПЛ Динамо - Зоря, який розпочнеться о 17.00.

Поки невідомо, хто буде ведучими і експертами програми, однак колишня ведуча Олександра Лобода анонсувала випуск у своєму Instagram.

В цілому вечір футболу на YouTube-каналі Профутбол буде складатися з декількох блоків: 16.20 - передматчева студія і трансляція зустрічі, 19.00 - післяматчева студія і коментарі учасників зустрічі. Чи є післяматчеві обговорення безпосередньо випуском Профутбол або ж буде окремий третій блок - поки не повідомляється.

2 вересня 1+1 media оголосила про закриття програми Профутбол.

Раніше, Циганик розповів, чому закрили програму Профутбол.

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