Колишній футболіст гірників відмовляється перебиратися в екзотичні чемпіонати

Ювентус отримав кілька пропозицій з продажу свого бразильського вінгера Дугласа Кости.

Про це повідомляє juvelive.it.

Заявки на футболіста в туринський клуб надіслали клуби з Китаю та Катару, однак сам гравець категорично відмовився розглядати подібні варіанти, бажаючи ще пограти на високому рівні.

Дуглас Коста вважає, що ще здатний заявити про себе в Лізі чемпіонів, а тому хоче продовжити грати за Ювентус, або інший ТОП-клуб континенту.

В Ювентусі не проти розстатися з Дугласом Костою, але тільки за суму в 40 мільйонів євро, яку туринцям поки ніхто серед європейських клубів запропонувати не готовий.

Раніше повідомлялося, що Дуглас Коста близький до переходу у Вулверхемптон.