Воробей назвав найважливіші матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів

Джерело - footballua.tv.
Найважливішими матчами для Шахтаря у Лізі чемпіонів будуть ігри проти Боруссії.
Про це розповів колишній нападник донецького клубу Андрій Воробей.
"Я б не сказав, що це "група смерті", але там два явні лідери. Це однозначно. Реал і Інтер - це команди, які на даний момент знаходяться в оптимальній формі, тому буде дуже складно команді Шахтар. Від цього нікуди не дітися. Це два явні лідери. Мабуть, найважливіші ігри будуть з Боруссією", - сказав Воробей.
Нагадаємо, визначився календар матчів Динамо та Шахтаря у груповому етапі Ліги чемпіонів.