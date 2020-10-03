Воробей назвав найважливіші матчі Шахтаря у Лізі чемпіонів

Найважливішими матчами для Шахтаря у Лізі чемпіонів будуть ігри проти Боруссії.

Про це розповів колишній нападник донецького клубу Андрій Воробей.

"Я б не сказав, що це "група смерті", але там два явні лідери. Це однозначно. Реал і Інтер - це команди, які на даний момент знаходяться в оптимальній формі, тому буде дуже складно команді Шахтар. Від цього нікуди не дітися. Це два явні лідери. Мабуть, найважливіші ігри будуть з Боруссією", - сказав Воробей.