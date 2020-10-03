Дем’яненко: Луческу підготує сюрприз Барселоні та Ювентусу

Динамо може здивувати тактикою суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів.

Про це розповів колишній тренер київського клубу Анатолій Дем’яненко.

"Що стосується шансів Динамо в груповому турнірі Ліги чемпіонів, то багато чого буде залежати від уміння Мірчі Луческу вибрати правильну тактику. Думаю, румунський фахівець зуміє підготовити сюрприз всім - і Барселоні, і Ювентусу, та й Ференцварошу доведеться непросто", - відзначив Дем’яненко.