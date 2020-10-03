Динамо зіграє проти Зорі, Шахтар в гостях у Десни: розклад матчів 5 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Матчем Дніпро-1 - Ворскла 3 жовтня стартує 5-й тур в українській Прем'єр-лізі.

Лідер чемпіонату Динамо вдома прийматиме Зорю, а на чинного чемпіона Шахтар чекає непростий виїзд до Чернігова.

Чемпіонат України - Прем'єр-ліга

5 тур

3 жовтня

14:00. Дніпро-1 - Ворскла (трансляція)

17:00. Рух - ФК Львів (трансляція)

19:30. Інгулець - Минай (трансляція)

4 жовтня

14:00. Олімпік - Олександрія (трансляція)

17:00. Десна - Шахтар (трансляція)

17:00. Динамо - Зоря (трансляція)

19:30. Колос - Маріуполь

Нагадаємо, напередодні став відомий календар Динамо та Шахтаря в Лізі чемпіонів 2020/21, а Зоря дізналася свої суперників в групі Ліги Європи.