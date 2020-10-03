Динамо зіграє проти Зорі, Шахтар в гостях у Десни: розклад матчів 5 туру УПЛ

Джерело - Чемпіон.
Матчем Дніпро-1 - Ворскла 3 жовтня стартує 5-й тур в українській Прем'єр-лізі.
Лідер чемпіонату Динамо вдома прийматиме Зорю, а на чинного чемпіона Шахтар чекає непростий виїзд до Чернігова.
Чемпіонат України - Прем'єр-ліга
5 тур
3 жовтня
14:00. Дніпро-1 - Ворскла (трансляція)
17:00. Рух - ФК Львів (трансляція)
19:30. Інгулець - Минай (трансляція)
4 жовтня
14:00. Олімпік - Олександрія (трансляція)
17:00. Десна - Шахтар (трансляція)
17:00. Динамо - Зоря (трансляція)
19:30. Колос - Маріуполь
Нагадаємо, напередодні став відомий календар Динамо та Шахтаря в Лізі чемпіонів 2020/21, а Зоря дізналася свої суперників в групі Ліги Європи.