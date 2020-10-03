Юрченко: Зоря може проявити себе у Лізі Європи

Зоря планує вийти із групи Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник Владлен Юрченко.

Важливо: Визначилися суперники Зорі у Лізі Європи

"Хороша і цікава група у нас вийшла. Серйозні суперники. Цікаво буде з ними зіграти. Цілий рік ми йшли до групового етапу і ось тепер є шанс проявити себе. І після зими ми сподіваємося продовжити виступи в Лізі Європи. Все вирішиться на футбольному полі", - розповів Юрченко.