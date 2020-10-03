 Юрченко: Зоря може проявити себе у Лізі Європи | Футбол | Champion.com.ua
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Юрченко: Зоря може проявити себе у Лізі Європи

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#Зоря, #Юрченко, #Ліга Європи

Джерело - zarya-lugansk.com.

Зоря планує вийти із групи Ліги Європи.

Про це розповів півзахисник Владлен Юрченко.

Важливо: Визначилися суперники Зорі у Лізі Європи

"Хороша і цікава група у нас вийшла. Серйозні суперники. Цікаво буде з ними зіграти. Цілий рік ми йшли до групового етапу і ось тепер є шанс проявити себе. І після зими ми сподіваємося продовжити виступи в Лізі Європи. Все вирішиться на футбольному полі", - розповів Юрченко.

Раніше, гендиректор Зорі оцінив шанси луганців на вихід з групи Ліги Європи.

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