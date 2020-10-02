Форвард у складі Інтера не зумів виграти турнір

Джерело - Чемпіон.

Під час церемонії жеребкування групового етапу Ліги Європи відбулося вручення нагороди найкращому футболісту у минулому сезоні євротурніру.

Переможцем номінації став форвард Інтера Ромелу Лукаку.

Нагадаємо, бельгійський футболіст взяв участь в шести поєдинках, в яких забив сім голів і віддав дві результативні передачі.

До слова, Лукаку в складі Інтера дійшов до фіналу турніру, де "нерадзуррі" програли Севільї. Лукаку в матчі забив гол як у ворота суперника, так і відзначився автоголом.

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