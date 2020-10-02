Маркевич спрогнозував місце Динамо у Лізі чемпіонів

Динамо має зайняти третє місце у групі Ліги чемпіонів.

Про це розповів екстренер збірної України Мирон Маркевич.

"Динамо боротиметься з Ференцварошем за третє місце. Для уболівальників такі матчі – додаткова інтрига. Їм цікаво. Тренерам – не дуже. Думаю, Динамо має пройти в Лігу Європи.

Це величезний плюс для наших футболістів пограти проти таких гравців як Роналду і Мессі. В Україну приїдуть команди топ-рівня. Шкода, що є труднощі з відвідуванням матчів на стадіонах", – Маркевич.