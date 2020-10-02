Саленко вказав на перспективи Динамо у Лізі чемпіонів

Динамо буде боротися з Ференцварошем за третє місце у групі Ліги чемпіонів.

Про це розповів екснападник киян Олег Саленко.

"У Динамо чудова група, м'яко сказано. Найцікавіший матч буде з Ференцварошем. З рештою буде дуже важко. І Барселона, і Ювентус ставлять за мету виграти Лігу чемпіонів в цьому сезоні.

Поборемося з Ференцварошом за третє місце. Це дуже принципове протистояння для Сергія Реброва. Є що доводити.

Можна сказати, що Барселона має не надто переконливий вигляд. Луческу будує гру від оборони, якщо все вийде, то Динамо може і "зловити" Барселону.

У будь-якому випадку, Динамо гратиме з сильними командами, грандами футболу і повертати своє ім'я", - сказав Саленко.