Каштру оцінив перспективи Шахтаря у Лізі чемпіонів

Шахтар має добре підготуватися до матчів групового етапу Ліги чемпіонів.

Про це розповів головний тренер донецького клубу Луїш Каштру.

"Це Ліга чемпіонів, це завжди складно. Три великі команди з європейської топ-5. Німеччина, Іспанія, Італія – три великі чемпіонати. Ми знаємо, які труднощі на нас чекають, і повинні дійти нашого найкращого рівня, аби вийти з групи.

Ми всі усвідомлюємо, що в дуже складній групі, й цього не приховуємо. Проте торік також переживали досить непрості моменти і з 11 матчів у єврокубках програли лише три – півфінал Ліги Європи з Інтером, перший матч у групі Ліги чемпіонів Манчестер Сіті та останній Аталанті.

Це справді засвідчує, наскільки добре ми були підготовлені до нашого єврокубкового шляху. А зараз щось вигадувати й говорити, що в нас буде дуже доступна і проста група, – ні, це буде брехнею. Безсумнівно, група дуже і дуже складна. Однак ми намагатимемося підготуватись якнайкраще.

Я дуже вірю своїм футболістам, довіряю їм. Вірю в наш клуб, наш шлях, наш тренувальний процес і нашу ідею гри. Це нормально: жодна з команд у такій ситуації не почуватиметься комфортно, кожній усі матчі даватимуться надзвичайно складно. Але ми дивимось на свою щоденну роботу дуже уважно та з радістю, що виступаємо в цьому турнірі", - розповів Каштру.