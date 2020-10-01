Збірна Франції оголосила склад на матч із командою України

Матч відбудеться 7 жовтня

Джерело - УАФ.

Для підготовки до товариського матчу зі збірною України та найближчих поєдинків у Лізі націй, проти Португалії та Хорватії, французький наставник Дідьє Дешам викликав 24-х футболістів.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Франції.

Склад збірної Франції

Воротарі: Уго Льоріс (Тоттенгем, Англія), Стів Манданда (Марсель), Майк Меньян (Лілль).

Захисники: Рафаель Варан (Реал, Іспанія), Люка Дінь (Евертон, Англія), Люка Ернандес, Бенжамен Павар (обидва - Баварія, Німеччина), Пресналь Кімпембе (ПСЖ), Клеман Лангле (Барселона, Іспанія), Лео Дюбуа (Ліон), Дайо Упамекано (РБ Лейпциг, Німеччина).

Півзахисники: Н'Голо Канте (Челсі, Англія), Стівен Н'Зонзі, Едуарду Камавінга (обидва - Ренн), Адріан Рабьо (Ювентус, Італія), Поль Погба (Манчестер Юнайтед, Англія), Корантен Толіссо (Баварія, Німеччина).

Нападники: Олів'є Жиру (Челсі, Англія), Антуан Грізманн (Барселона, Іспанія), Кіліан Мбаппе (ПСЖ), Кінгслі Коман (Баварія, Німеччина), Антоні Марсьяль (Манчестер Юнайтед, Англія), Віссам Бен Йєддер (Монако), Уссем Ауар (Ліон).

Збір французької команди розпочнеться 5 жовтня.

Нагадаємо, що товариський поєдинок між збірними Франції та України відбудеться 7 жовтня в Сен-Дені (початок - о 22.10 за київським часом).

Раніше, Шевченко назвав заявку на матчі проти Франції, Німеччини та Іспанії.