Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч з Лаціо

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийде в стартовому складі своєї команди на виїзний матч 1-го туру Серії А з Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба Аталанти.

Відзначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45.

Scendiamo in campo così! ⚡️

Team news here! 👇



Presented by @plus500#LazioAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/iMgwNM9ivf