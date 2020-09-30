Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч з Лаціо

Матч розпочнеться о 21:45

Джерело - Чемпіон.

Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийде в стартовому складі своєї команди на виїзний матч 1-го туру Серії А з Лаціо.

Про це повідомляє пресслужба Аталанти.

Відзначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45.

Нагадаємо, що цей поєдинок спочатку був перенесений на більш пізній термін через участь Аталанти у фінальній пульці Ліги чемпіонів минулого сезону.

У другому турі Серії А, який відбувся на вихідних, Маліновський вийшов на заміну в матчі з Торіно (4:2) і відіграв 26 хвилин.