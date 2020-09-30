Маліновський вийде у стартовому складі Аталанти на матч з Лаціо

Джерело - Чемпіон.
Український хавбек Аталанти Руслан Маліновський вийде в стартовому складі своєї команди на виїзний матч 1-го туру Серії А з Лаціо.
Про це повідомляє пресслужба Аталанти.
Відзначимо, що поєдинок розпочнеться о 21:45.
Scendiamo in campo così! ⚡️— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) September 30, 2020
Team news here! 👇
Presented by @plus500#LazioAtalanta #SerieATIM #GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/iMgwNM9ivf
Нагадаємо, що цей поєдинок спочатку був перенесений на більш пізній термін через участь Аталанти у фінальній пульці Ліги чемпіонів минулого сезону.
У другому турі Серії А, який відбувся на вихідних, Маліновський вийшов на заміну в матчі з Торіно (4:2) і відіграв 26 хвилин.