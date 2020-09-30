Динамо заробило майже 32 млн євро за вихід у Лігу чемпіонів

Стала відома сума заробітку Динамо у поточному розіграші Ліги чемпіонів

Динамо обіграло Гент та вийшло у груповий етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

За вихід на групову стадію УЄФА виплачує клубам 15,25 млн євро (14,5 - початкова виплата, 0,75 - додаткова).

Також передбачена виплата на підставі клубного рейтингу. Клуб з найнижчим з 32 учасників отримає 1,108 млн (1 частка), наступний - дві частки і так далі. У Динамо 18-й рейтинг, так що виплата киянам складе 16,62 млн євро.

Динамо за вихід в груповий етап ЛЧ заробило 31,87 млн ​​євро.

Пізніше клуб зможе отримати фіксовані виплати за перемоги і нічиї на груповому етапі, просування в плей-оф, а також телеправа.

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.