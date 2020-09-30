Краснодар пройшов би Динамо сім разів із восьми – російський коментатор

Джерело - Чемпіон.
Краснодар без труднощів обіграв би Динамо в особистій зустрічі.
Про це розповів російський коментатор Василь Уткін.
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"Київ пройшов кваліфікацію ЛЧ. Значить, і Краснодар може. Адже в особистій зустрічі Краснодар пройшов би київське Динамо сім разів з восьми. Хтось сумнівається? Мені так здається. Не сперечайтеся.
Але ПАОК - не Гент. ПАОК дико завзятий і в'язкий", - написав Уткін.
Нагадаємо, Краснодар у першому матч обіграв ПАОК.