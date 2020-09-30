Тренер Гента: Динамо змогло реалізувати свої моменти

Захист Гента зіграв не найкращим чином у матчі проти Динамо.

Про це розповів головний тренер бельгійської команди Вім Де Декер.

"Нам важко і прикро. Ми сподівалися на більше, хотіли досягти успіху, але нам це не вдалося, Найбільша різниця в тому, що Динамо реалізували свої моменти, а ми ні. Перші хвилини були за Динамо. Потім ми поліпшили свою гру, але не реалізували свої моменти. Також у "біло-синіх" більше досвіду в матчах подібного рівня, в євротурнірах, а у нас менше. Киянам вдалося забити майже з нічого. Важко, але потрібно рухатися далі.

Захист зіграв не дуже добре. Динамо забивало досить легко, потрібно бути швидкими і працювати ще більше особливо над грою в захисті. Але також наша лінія атаки не реалізувала свої моменти", - відзначив Де Декер.