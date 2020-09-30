Луческу став найстаршим тренером в історії Ліги чемпіонів

Мірча ЛУческу встановив історичне досягенння

Румунський фахівець Мірча Луческу закріпив за собою звання найстаршого наставника в історії Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє пресслужба FIFA.

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Головному тренеру Динамо на момент виходу його підопічних в груповий етап ЛЧ виповнилось 75 років та 63 дні. Попередній рекорд належав екстренер Баварії Юппу Гайнкесу, який очолював команду в ЛЧ у віці 72 років та 356 днів.

Нагадаємо, Динамо розгромило Гент і вийшло до групового етапу Ліги чемпіонів.