Матч Динамо - Зоря обслужить Монзуль. Призначення арбітрів на матчі 5 туру УПЛ

На двох матчах утру працюватиме система VAR

Джерело - Чемпіон.

Комітет арбітрів Української асоціації футболу призначив суддівські бригади на матчі п'ятого туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба асоціації.

Система VAR буде використана на двох поєдинках: СК Дніпро-1 - Ворскла і Динамо - Зоря.

Нагадаємо, що система відеодопомоги арбітрам в чотирьох стартових турах УПЛ працювала тільки в режимі офлайн. Сьогодні президент Української асоціації футболу Андрій Павелко анонсував появу другого VAR-фургона в Україні, що дозволить системі працювати на чотирьох матчах одного туру Favbet Ліги.

Favbet Ліга. 5-й тур

03.10 СК Дніпро-1 - Ворскла. Юрій Іванов (Донецька обл.), VAR - Євген Арановський (Київ)

03.10 Рух - ПФК Львів. Дмитро Кутаков (Київська обл.)

03.10 Інгулець - Минай. Микола Балакін (Київська обл.)

04.10 Олімпік - Олександрія. Максим Козиряцький (Запоріжжя)

04.10 Десна - Шахтар. Ігор Пасхал (Херсон)

04.10 Динамо - Зоря. Катерина Монзуль (Харків), VAR - Віталій Романов (Дніпро)

04.10 Колос - Маріуполь. Віктор Копієвський (Кропивницький)

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