Сане пошкодив коліно і ризикує не зіграти зі збірною України

Збірну Німеччини українці будуть приймати на Олімпійському 10 жовтня

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії та національної збірної Німеччини Лерой Сане травмував коліно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На Сане чекають на поле після жовтневої паузи на матчі національних збірних.

10 жовтня Бундестім зіграє на НСК Олімпійський зі збірною України.

Після повернення до Баварії минулого літа Сані забив гол і віддав 2 результативні передачі в 3 матчах у всіх турнірах.

„@David_Alaba hat muskuläre Probleme, da müssen wir sehen, wie sich das entwickelt. @LeroySane19 fällt aus und wir hoffen er kommt nach der Länderspielpause zurück. Er hat eine Kapselverletzung im Knie.“ #packmas #FCBBVB #Flick pic.twitter.com/M3dM9Jc2jl — FC Bayern München (@FCBayern) September 29, 2020

Більшу частину минулого сезону Лерой пропустив через іншу травму коліна - розрив хрестоподібної зв'язки.

Крім Німеччини, збірна України зіграє з командами Франції та Іспанії 7 і 13 жовтня відповідно.

Раніше, Гоффенгайм сенсаційно розгромив Баварію у 2 турі Бундесліги.