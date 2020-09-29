 Сане пошкодив коліно і ризикує не зіграти зі збірною України | Футбол | Champion.com.ua
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Сане пошкодив коліно і ризикує не зіграти зі збірною України

Сьогодні 16:55 364 0
Збірну Німеччини українці будуть приймати на Олімпійському 10 жовтня
Сане пошкодив коліно і ризикує не зіграти зі збірною України
#Сане, #Баварія

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Баварії та національної збірної Німеччини Лерой Сане травмував коліно.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

На Сане чекають на поле після жовтневої паузи на матчі національних збірних.

10 жовтня Бундестім зіграє на НСК Олімпійський зі збірною України.

Після повернення до Баварії минулого літа Сані забив гол і віддав 2 результативні передачі в 3 матчах у всіх турнірах.

Більшу частину минулого сезону Лерой пропустив через іншу травму коліна - розрив хрестоподібної зв'язки.

Крім Німеччини, збірна України зіграє з командами Франції та Іспанії 7 і 13 жовтня відповідно.

Раніше, Гоффенгайм сенсаційно розгромив Баварію у 2 турі Бундесліги.

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