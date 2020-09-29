Шепелєв: У Динамо хороший шанс вийти до Ліги чемпіонів

Гент буде битися до останнього у матчі-відповіді Ліги чемпіонів проти Динамо.

Про це розповів півзахисник киян Володимир Шепелєв.

"Суперник приїде дуже мотивованим і буде битися до останньої хвилини.

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Я думаю, що зараз у нас хороший шанс вийти до Ліги чемпіонів. У попередні роки в нас були суперники на голову сильніші за Гент. Хоча й у бельгійців теж хороша команда, яка грає у свій футбол. Ми багато дивилися відео, як вони діють, та моделювали гру суперника проти нас.

Потрібно показати на Олімпійському свою найкращу гру. Думаю, заспокоєності точно не буде, тому що супернику втрачати немає чого – гості будуть атакувати, а нам буде важливо взяти гру під контроль", - відзначив Шепелєв.