Буряк: Динамо близьке до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів

Динамо має серйозно підійти до матчу-відповіді плей-оф кваліфікації Ліги чемпіонів проти Гента.

Про це розповів екстренер киян Леонід Буряк.

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"Думаю, що Динамо як ніколи близьке до виходу в груповий етап Ліги чемпіонів.

Вже можна грати по результату. У другій грі головне, щоб команда перемогла та вийшла до групового етапу. Є тренерська стратегія, тактика. Не має бути недооцінки суперника. Потрібно підійти до цієї гри серйозно", - відзначив Буряк.