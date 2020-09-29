Ящук назвав фаворита протистояння Динамо – Гент

Генту перед матчем із Динамо потрібно серйозно продумати свій ігровий план.

Про це розповів екснападник бельгійського Андерлехта і збірної України Олег Ящук.

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"З одного боку, Генту потрібно забивати як мінімум два м'ячі, але бельгійці прекрасно розуміють, що Динамо добре біжить в контратаку. Гостям потрібно дуже добре подумати над ігровим планом.

Не бачу, як Гент може здивувати Динамо. Мені важко назвати рахунок, але на даний момент віддаю киянам 99 відсотків на вихід до групового раунду Ліги чемпіонів", - розповів Ящук.