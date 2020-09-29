Клуби АПЛ визначать план дій у випадку дострокового завершення сезону

Клуби англійської Прем'єр-ліги проголосують за план дій у разі дострокового завершення нинішнього сезону.

Про це повідомляє ВВС.

Сьогодні, 29 вересня, клуби затвердять правило про дострокове завершення сезону. З точним числом матчів, необхідним для нагородження чемпіона та розподілу єврокубкових місць, клуби визначаться на наступних зборах.

Очікується, що для дострокового визначення чемпіона в чемпіонаті повинні бути зіграні дві третини або три чверті всіх матчів.

Якщо оцінка не буде досягнута і чемпіонат завершиться на половині матчів або менше, сезон буде визнаний таким, що не відбувся, а чемпіон не буде нагороджений.