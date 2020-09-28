У російській Прем'єр-Лізі за чемпіонство з українських клубів міг боротися лише Шахтар.

Про це заявив гравець московського Динамо Данило Лісовий.

"Смуток - найсильніша моя емоція від конфлікту України і Росії. Не знаю, хто правий, а хто ні, мені просто шкода, неприємно і образливо. Вірю і сподіваюся, що все припиниться: ми два братні народи. У когось з України бабусі, дідусі, тітки, дядьки на Росії і навпаки.

З чемпіонату України прагнуть їхати: фінансові умови не такі, як раніше. Всі розуміють: якщо хочеться заробити, треба витягувати з себе щось більше і їхати в Європу.

В українській Прем'єр-лізі серйозно виділяється Шахтар - настільки серйозно, що зовсім труба: вони випереджають усіх на 25 очок. Ще Динамо сильне, інші набагато нижче рівнем. На Росії за перше місце боровся б Шахтар, Динамо - за п'ятірку, про інших і говорити нічого.

На трибунах мало глядачів, чемпіонат не такий цікавий, як раніше. Я пам'ятаю протистояння Металіста з Дніпром і Шахтарем, Динамо з Дніпром, був потужний Чорноморець. Зараз [сильні] команди зникли", - сказав Лісовий.