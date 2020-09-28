Миколенко оцінив шанси Динамо на вихід до Ліги чемпіонів

Футболісти Динамо не мають бажання розслаблятися у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів з Гентом.

Про це заявив захисник киян Віталій Миколенко.

"Я нічого не можу сказати з приводу відсутності Безуса і Яремчука, оскільки ми ще не розбирали гру суперника. Ми не знаємо, хто у них буде грати, тому будемо розбирати команду в цілому.

Гент також грав в суботу, як і ми, тому шанси, дійсно, 50 на 50. Але враховуючи, що ми граємо вдома, думаю, все буде добре для нас.

Я граю три роки в першій команді, і ми жодного разу не долали кваліфікацію Ліги чемпіонів. Розслабленості ніякої не буде, всі хлопці вже відкинули перемогу, здобуту в Генті", - сказав Миколенко.