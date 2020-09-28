Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо

Болонья зробила все можливе по трансферу нападника Динамо Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Синиша Михайлович.

"Кожен тренер хотів би отримати посилення складу, але бувають моменти, коли ви можете бути задоволені, а інші - ні. Моя робота - тренувати гравців, яких клуб надає мені. Я вірю в керівництво, і подивимося, що ми зможемо зробити.

Ми зробили те, що повинні були зробити по Супрязі, тепер все залежить від Динамо", - сказав Михайлович.