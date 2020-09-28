 Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо | Футбол | Champion.com.ua
Мій профіль
Завацька - Бертенс: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 13:44 3295
Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5
Сьогодні 13:09 54332 1
Динамо Київ – Гент: анонс і прогноз матчу плей-оф раунду Ліги чемпіонів
Сьогодні 07:32 1464
Світоліна - Грачова: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE
Сьогодні 00:14 2235
Ястремська сенсаційно програла 785-й ракетці та залишила Roland Garros
Вчора 21:34 2765
Колос та Інгулець не виявили сильнішого у 4 турі УПЛ
Вчора 21:24 511
Десна вдома переграла Рух у 4 турі УПЛ
Вчора 21:22 1627
Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ
Вчора 18:52 4460
Зоря не залишила мокрого місця від Львова у 4 турі УПЛ
Вчора 15:54 3304
Матч Динамо - Гент розсудить поляк Марциняк
Вчора 13:37 3940
Блоги
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження
Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження Стас Лысак
Сьогодні 15:30 6
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини
ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини Андрій Твердохліб
Сьогодні 14:37 630
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди
Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди Стас Лысак
Сьогодні 11:30 1202
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери
Легенда українського бігу Іван Гешко у подкасті Пейсмейкери Valeriy Ruchka
Сьогодні 08:34 387
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут
Чарло-молодший легким джебом відправив суперника у важкий нокаут Андрій Твердохліб
Вчора 21:47 2175
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2
Жахлива аварія сталася в Росії під час етапу чемпіонату світу у Формулі 2 Андрій Твердохліб
Вчора 20:18 1455
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор
Кравець забиває шикарний гол у першому ж матчі за Коньяспор Андрій Твердохліб
Вчора 18:27 3656
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг
Відео дня. Шалена атака Дерев'янченка в 12 раунді, Чарло врятував гонг Андрій Твердохліб
Вчора 15:23 3573
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі
Я щаслива! Світоліна прокоментувала перемогу в Стразбурзі Андрій Твердохліб
Вчора 12:15 2839
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою
Дерев'янченко - Чарло. Відео бою Стас Лысак
Вчора 08:27 1860
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм
ВІДЕО. Супряга та Андрієвський організували гол-красень у грі з Минаєм Андрій Твердохліб
26.09.2020 15:04 5806
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох
Вербич не реалізував пенальті, але Минай залишився удесятьох Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:41 946
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону
Цифра дня. Марина Бех-Романчук стрибнула з найкращим результатом сезону Андрій Твердохліб
26.09.2020 14:13 883
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха
Дівчина дня. Чемпіонка світу та депутатка - Ольга Саладуха Андрій Твердохліб
26.09.2020 12:31 1098
Відео дня. Фантастичний гол Романа Безуса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ
Відео дня. Фантастичний гол Романа Безуса бісіклетою - один із найкращих в історії УПЛ Андрій Твердохліб
26.09.2020 11:20 7577 1
Прямі трансляції
Навколо спорту
Новини
Стрічка Популярні Коментують
15:30 Блог Гаккінен і Шумахер влаштували бійню на початку 00-х. Головний суперник червоного барона святкує 52 день народження 25
15:25 Баскетбол Стала відома дата старту фінальної серії НБА 64
15:14 Футбол Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо 226
14:59 Футбол Скрипник отримав гарантії від президента Зорі 781
14:43 Бокс Ломаченко втратить статус франчайзингового чемпіона WBC у випадку поразки від Лопеса 262
14:37 Блог ВІДЕО. Дубль і гольовий пас: Кравець запалює в чемпіонаті Туреччини 633
14:22 Олімпійські Ігри-2020 У Японії назвали дату старту естафети олімпійського вогню 164
14:09 Інше Визначилась найсильніша людина України 880
14:09 Футбол Шевчук виділив проблеми Шахтаря 227
13:47 Теніс Матчі Ролан Гаррос відкладаються через дощ 308
13:44 Пряма трансляція Завацька - Бертенс: онлайн-трансляція 1 кола Roland Garros. LIVE 3295
13:31 Бокс Мак-Грегор та Пак’яо дали згоду на бій - тренер 348
13:09 Теніс Рейтинг WTA: Світоліна зберегла місце у ТОП-5 54332 1
12:57 Футбол Атлетіко - Гранада 6:1. Огляд матчу 338
12:45 Футбол Суркіс назвав умову нових трансферів Динамо 1561
12:32 Футбол Скандальний український нападник перейшов у Волинь 3550
12:15 Футбол Маріуполь підписав півзахисника Шахтаря 555
11:55 Футбол Реймс - ПСЖ 0:2. Огляд матчу 396
11:45 Футбол WBC Ультрас Динамо: Слова братів Суркісів не варті навіть ламаного гроша 1688
11:30 Блог Моєс - клоун, - фанати Вест Гема обурюються відсутністю Ярмоленка в основі команди 1213
11:28 Велоспорт Українець продовжить працювати спортивним директором американської команди 526
11:28 Футбол В УПЛ назвали найкращого тренера четвертого туру 443
11:15 Футбол Гладкий – найкращий гравець 4 туру УПЛ 591
10:59 Футбол Барселона - Вільярреал 4:0. Огляд матчу 491
10:45 Футбол Яремчук хоче покинути Гент до закриття трансферного вікна 1111

Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо

Сьогодні 15:14 226 0
Синиша Михайлович прокоментував можливий трансфер Владислава Супряги
Михайлович: Трансфер Супряги залежить від Динамо
#Супряга, #Динамо, #Болонья

Джерело - sport.ua.

Болонья зробила все можливе по трансферу нападника Динамо Владислава Супряги.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Синиша Михайлович.

"Кожен тренер хотів би отримати посилення складу, але бувають моменти, коли ви можете бути задоволені, а інші - ні. Моя робота - тренувати гравців, яких клуб надає мені. Я вірю в керівництво, і подивимося, що ми зможемо зробити.

Ми зробили те, що повинні були зробити по Супрязі, тепер все залежить від Динамо", - сказав Михайлович.

Раніше повідомлялося, що Динамо продасть Супрягу, навіть якщо клуб вийде в груповий етап ЛЧ.

Коментарі ()