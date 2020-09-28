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Волинь підписала скандального українського нападника

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Ігор Сікорський змінив черговий клуб Першої ліги
Волинь підписала скандального українського нападника
#ПФЛ, #Волинь, #Сікорський

Джерело - ПФЛ.

Волинь дозаявила на чемпіонат Першої ліги України одіозного нападника Ігоря Сікорського.

Про це повідомляє офіційний сайт ПФЛ.

Нещодавно 32-річний Сікорський покинув Чорноморець, в складі якого виступав з лютого. У нинішньому сезоні Сікорський забив один м'яч у чотирьох матчах за моряків.

На початку року Агробізнес розірвав контракт з Сікорським через поїздку форварда до Росії. Раніше нападник також виступав за Зорю, алчевську Сталь, Геліос, Миколаїв, Верес, Гірник-Спорт і латвійський Даугавпілс.

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