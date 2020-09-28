Захисник Бенфіки Рубен Діаш продовжить кар'єру в Манчестер Сіті.

Про це повідомила пресслужба португальського клубу.

Англійський клуб домовився про придбання португальця за 68 млн євро, а також у вигляді бонусів португальський клуб може отримати ще 3,6 мільйона.

Своєю чергою, Ніколас Отаменді виступатиме за Бенфіку - його лісабонці викуплять за 15 мільйонів.

Перехід обох футболістів повноцінно буде завершено після проходження медичного огляду і підписання особистого контракту.

Нагадаємо, Лестер завдяки хет-трику Варді розгромив Манчестер Сіті у 3 турі АПЛ.