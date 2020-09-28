Кичак: Олімпік у матчі з Шахтарем міг розраховувати на нічию

Олімпіку у грі із Шахтарем не вистачило уваги у грі в обороні.

Про це розповів голкіпер донецької команди Артем Кичак.

"Ми сьогодні виглядали дуже добре. Упродовж тижня вивчали суперника. Тренери вказали нам на помилки, які футболісти Шахтаря допускають в обороні і, вважаю, нам вдалося виконати установку тренерського штабу. Могли забивати.

Десь трохи не вистачило уваги при грі в обороні. Шахтар використовував свої сильні сторони: захисник увірвався по флангу і прострілив, ми не дограли... При цьому я вважаю, що ми могли сьогодні розраховувати на нічию.

Актуально: Шахтар - Олімпік 2:0. Огляд матчу

Відбитий пенальті? Ми з тренером воротарів розбираємо перед кожним матчем хто як б'є, всі небезпечні дії від гравців суперника. Тому я намагався діяти саме так, як ми і домовлялися. Хочу подякувати Володимиру Миколайовичу, це його заслуга.

Наша команда знаходиться на правильному шляху. Прикро, що не вдалося зіграти внічию, але сьогодні було видно, що на полі билися дві гідні команди", - сказав Кичак.