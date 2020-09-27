Колос та Інгулець не виявили сильнішого у 4 турі УПЛ

Команди не порадували забитими голами

Джерело - Чемпіон.

У матчі четвертого туру української Прем’єр-Ліги ковалівський Колос зустрічався з петрівським Інгульцем.

Команди зіграли в нульову нічию. Відзначимо, що Колос грав експериментальним складом, давши відпочинок основним гравцям після складного матчу з Рієкою.

Чемпіонат України - УПЛ

4 тур, 27 вересня

Колос - Інгулець 0:0

Колос: Волинець - Кравченко, Новак, Максименко, Чорноморець - Мілько, Оріховський - Ільїн (Смирний 73), Костишин (Ісаєнко 61), Морозко (Антюх 61) - Селезньов (Лисенко 73)

Інгулець: Шуст - Балан, Павлов, Ковальов, Синьогуб (Квасний 41) - Кучеренко, Лупашко - Козак (Мкомола 72), Запорожець (Білоцерковець 87), Коваленко (Щедрий 72) – Сітчінава (Мішуренко 87)

Попередження: Селезньов 20 - Лупашко 83, Квасний 85.

Раніше, Шахтар переміг Олімпік у 4 турі УПЛ.