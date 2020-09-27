Монако у дев’ятьох переграв Страсбург. Результати матчів 5 туру Ліги 1

Джерело - Чемпіон.
У 5 турі французької Ліги 1 відбулися чотири матчі.
Чемпіонат Франції - Ліга 1
5 тур, 27 вересня
Анже - Брест 3:2 (1:2)
Голи: 0:1 - 3 Муньє (пен), 1:1 - 22 Зуб, 1:2 - 32 Шарбоньє, 2:2 - 78 Траоре, 3:2 - 80 Фулгіні
Діжон - Монпельє 2:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 8 Діна, 1:1 - 50 Делор, 2:1 - 60 Екуеле, 2:2 - 90 Саваньє
Монако - Страсбург 3:2 (2:0)
Голи: 1:0 - 9 Єддер, 2:0 - 45+1 Агулар, 2:1 - 46 Сахірі, 3:1 - 53 Єддер, 3:2 - 70 Аджокве
Нім - Ланс 1:1 (0:1)
Голи: 0:1 - 34 Ганаго, 1:1 - 87 Фезат
Раніше, Марсель зіграв внічию з Ліллем.