Кривбас та Ужгород перемогли, львівські Карпати зазнали поразки. Результати матчів 4 туру Другої ліги

Джерело - Чемпіон.
У четвертому турі української Другої ліги відбулися 5 матчів.
Чемпіонат України - Друга ліга
4 тур, 27 вересня
Група А
Карпати (Галич) - Карпати (Львів) 3:1 (1:1)
Голи: 1:0 - 29 Бей, 1:1 - 34 Енете, 2:1 - 74 Козак, 3:1 - 90+3 Мердєєв
Поділля (Хмельницький) - Діназ (Вишгород) 3:3 (1:1)
Голи: 0:1 - 31 Чепурненко, 1:1 - 44 Шпікула, 1:2 - 66 Чепурненко, 2:2 - 72 Жданов, 2:3 0 84 Безпалий, 3:3 - 90+2 Каверін
Чайка (Петропавлівська Борщагівка) - Ужгород 1:2 (1:0)
Голи: 1:0 - 7 Ліга, 1:1 - 54 Вагін, 1:2 - 66 Федак
Група Б
Кривбас (Кривий Ріг) - Миколаїв-2 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 - 19 Лотоцький (авт)
Дніпро (Черкаси) - Реал Фарма (Одеса) 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 - 12 Буряченко
Нагадаємо, Метал на виїзді переміг Нікополь.