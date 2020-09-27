Джерело - офіційний сайт Дніпра-1.
Дніпро-1 має придбати футболістів на різні позиції, щоб підвищити конкуренцію в клубі.
Про це заявив новий головний тренер команди Ігор Йовичевич.
"Будемо розмовляти з керівництвом клубу, щоб в ці дні придбати футболістів і мати в команді більш серйозну конкуренцію, і після якісних тренувань вже готуватися до наступних матчів", - заявив коуч.
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"Поки хлопцям потрібна адаптація до мене, пристосуватися до моїх вимог. Сподіваюсь що все буде добре. Я бачив позитивні думки керівництва клубу, що саме вони хочуть, але для цього ми повинні багато працювати", - підсумував Йовічевич.
Нагадаємо, Олександрія знищила Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.