Футболісти повинні пристосуватися до вимог нового тренера

Дніпро-1 має придбати футболістів на різні позиції, щоб підвищити конкуренцію в клубі.

Про це заявив новий головний тренер команди Ігор Йовичевич.

"Будемо розмовляти з керівництвом клубу, щоб в ці дні придбати футболістів і мати в команді більш серйозну конкуренцію, і після якісних тренувань вже готуватися до наступних матчів", - заявив коуч.

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"Поки хлопцям потрібна адаптація до мене, пристосуватися до моїх вимог. Сподіваюсь що все буде добре. Я бачив позитивні думки керівництва клубу, що саме вони хочуть, але для цього ми повинні багато працювати", - підсумував Йовічевич.

Нагадаємо, Олександрія знищила Дніпро-1 у 4 турі УПЛ.