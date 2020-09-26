Луческу: Гравці Динамо думали про гру у вівторок

Гравці Динамо налаштовуються на матч проти Гента у Лізі чемпіонів.

Про це розповів головний тренер київського клубу Мірче Луческу.

"Звичайно, відчувалося, що хлопці думають про гру у вівторок, дуже важливу для всіх - і для клубу, і для гравців, і для уболівальників.

Я роблю заміни, щоб тримати всіх гравців у тонусі та давати всім ігровий час. Щоб усі були готові до гри у вівторок.

У кожної гри своя історія. У вівторок буде зовсім інша гра. Напевно, і суперник внесе якісь корективи", - відзначив Луческу.