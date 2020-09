Лондонський Челсі оголосив про трансфер воротаря Ренна Едуара Менді.

Про це повідомляє пресслужба "аристократів".

Контракт підписаний на 5 років.

'To have a chance to wear this shirt and defend the club’s colours, it’s a privilege.’



- Edouard Mendy 💙