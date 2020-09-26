У катастрофі загинули 25 осіб

Джерело - Чемпіон.

Президент УАФ Андрій Павелко закликав клуби УПЛ і ПФЛ вшанувати пам'ять загиблих під час катастрофи літака на Харківщині.

Відповідну заяву він зробив у своєму Facebook.

"Жахлива трагедія на Харківщині, жертвами якої стали військові льотчики і курсанти Університету повітряних сил імені І.Кожедуба. Прошу клуби УПЛ і ПФЛ на матчі чергового туру чемпіонату вийти з траурними пов'язками та вшанувати пам'ять про загиблих хвилиною мовчання", - написав Павелко.

Нагадаємо, Павелко надіється повернути уболівальників на матчі збірної України та єврокубків.