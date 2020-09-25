Гасперіні: Маліновський гратиме більше у півзахисті

У новому сезоні гравець Аталанти Руслан Маліновський буде грати більше у півзахисті.

Про це розповів головний тренер італійського клубу Джан П'єро Гасперіні.

"Багато що буде залежати від одужання Ілічича і адаптації Міранчука. Також прийшов Ламмерс, він дуже хороший гравець. У цьому сезоні ми точно будемо грати по три матчі на тиждень до січня, але є п'ять замін. Сподіваюся, що нові футболісти прийдуть і відразу заграють.

Маліновський і Пашаліч будуть більше грати в півзахисті, минулого року вони весь час грали на атакувальних позиціях ", - сказав Гасперіні.